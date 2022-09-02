Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un Romantik Paylaşımı Nefesleri Kesti! Berk Oktay’ın Kınaya Yaptığı Baskından Sonra…

İki yılı aşkın bir süredir birlikte olan ünlü oyuncular Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, hayatlarını birleştirmek için geri sayıma başladı. Önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacak olan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinin sosyal medyaya damga vuran olayı ise, kına geceleri oldu. Yıldız Çağrı Atiksoy’un kına gecesinde giydiği elbiseden, Berk Oktay’ın yaptığı paylaşıma kadar ünlü çift, son birkaç günün en çok konuşulan isimleri oldu! Peki, Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, ne zaman, nerede evleniyor? Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinin kına gecesinde neler yaşandı? İşte, detaylar…

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