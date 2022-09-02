Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un Romantik Paylaşımı Nefesleri Kesti! Berk Oktay’ın Kınaya Yaptığı Baskından Sonra…
İki yılı aşkın bir süredir birlikte olan ünlü oyuncular Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, hayatlarını birleştirmek için geri sayıma başladı. Önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacak olan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinin sosyal medyaya damga vuran olayı ise, kına geceleri oldu. İşte detaylar...
İki yılı aşkın bir süredir birlikte olan ünlü oyuncular Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, hayatlarını birleştirmek için geri sayıma başladı. Önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacak olan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinin sosyal medyaya damga vuran olayı ise, kına geceleri oldu. Yıldız Çağrı Atiksoy’un kına gecesinde giydiği elbiseden, Berk Oktay’ın yaptığı paylaşıma kadar ünlü çift, son birkaç günün en çok konuşulan isimleri oldu! Peki, Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, ne zaman, nerede evleniyor? Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinin kına gecesinde neler yaşandı? İşte, detaylar…
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02 Eyl 2022 - 14:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.