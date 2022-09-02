Flash TV’nin Yalçın Abi’si Artık Tanınır Gibi Değiş! O Eski Halinden Eser Kalmadı; Bakan Bir Daha Bakıyor! “Yalçın Abi Bu Sen Misin?”
Çok sayıda sunduğu programda kullandığı yaşlanma teknikleri gibi teknikler ile hafızalara kazınan ve programında yaşananlar ile televizyon seyircisine unutulmaz anlar yaşatan Yalçın Çakır, bir süredir ortalıklarda görünmüyordu. Flash TV’den sunduğu programlardan tanınan Yalçın Çakır, seneler sonra ortaya çıktı. İşte detaylar...
Çok sayıda sunduğu programda kullandığı yaşlanma teknikleri gibi teknikler ile hafızalara kazınan ve programında yaşananlar ile televizyon seyircisine unutulmaz anlar yaşatan Yalçın Çakır, bir süredir ortalıklarda görünmüyordu. Flash TV’den sunduğu programlardan tanınan Yalçın Çakır, seneler sonra ortaya çıktı. 2017 yılından bu yana ekranlardan uzak olan Yalçın Çakır’ın son hali ise, sosyal medya kullanıcılarını adeta şaşkına döndürdü! Peki, Yalçın Çakır şimdilerde ne yapıyor? Yalçın Çakır, son hali nasıl? Yalçın Çakır, nasıl bir değişim geçirmiş? İşte, detaylar…
02 Eyl 2022 - 14:48 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.