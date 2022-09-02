Flash TV’nin Yalçın Abi’si Artık Tanınır Gibi Değiş! O Eski Halinden Eser Kalmadı; Bakan Bir Daha Bakıyor! “Yalçın Abi Bu Sen Misin?”

Çok sayıda sunduğu programda kullandığı yaşlanma teknikleri gibi teknikler ile hafızalara kazınan ve programında yaşananlar ile televizyon seyircisine unutulmaz anlar yaşatan Yalçın Çakır, bir süredir ortalıklarda görünmüyordu. Flash TV’den sunduğu programlardan tanınan Yalçın Çakır, seneler sonra ortaya çıktı. 2017 yılından bu yana ekranlardan uzak olan Yalçın Çakır’ın son hali ise, sosyal medya kullanıcılarını adeta şaşkına döndürdü! Peki, Yalçın Çakır şimdilerde ne yapıyor? Yalçın Çakır, son hali nasıl? Yalçın Çakır, nasıl bir değişim geçirmiş? İşte, detaylar…