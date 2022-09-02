Emanet’i Yarıda Bırakmıştı; Sıla Türkoğlu’nun Yeni Dizisi Ortalığı Salladı! Partneri Milyonların Mosmor Kesilmesine Neden Oldu! “Yok Artık!”
Kanal 7 ekranlarının ünlük dizisi olan Emanet isimli dizide canlandırdığı Seher karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, dizinin sezon finalini dahi görmeden ani bir karar ile yapımla yollarını ayırdığını duyurmuştu. Bu kararın ardından yeni projesi merak ile takip edilen Sıla Türkoğlu’nun yeni dizisinin Kızılcık Şerbeti olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
Kanal 7 ekranlarının ünlük dizisi olan Emanet isimli dizide canlandırdığı Seher karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, dizinin sezon finalini dahi görmeden ani bir karar ile yapımla yollarını ayırdığını duyurmuştu. Bu kararın ardından yeni projesi merak ile takip edilen Sıla Türkoğlu’nun yeni dizisinin Kızılcık Şerbeti olduğu öğrenildi. Bu dizi hakkında detaylar merak edilmeye başlanmıştı ki, detaylar da bir bir ortaya çıkmaya başladı. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisi hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisine mi girdi? İşte, detaylar…
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02 Eyl 2022 - 14:51 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.