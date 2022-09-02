Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses Hakkında Yer Gök Sallayan İddia! İbrahim Tatlıses’in Dünyası Başına Yıkılacak! Boşanma Kararının Nedeni Tüyleri Ürpertti!
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in biricik oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı! İbrahim Tatlıses’in bu haberden sonra dünyasının başına yıkılacağı ve uzun bir süre kendisine gelemeyeceği yönünde yorumlar arka arkaya yapıldı! Boşanacakları gündeme gelen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin boşanma nedenini duyanların ise resmen tüyleri ürperdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
2021 yılında dünya evine giren Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, herkesi şok etmişti. Uzunca bir süre evlenmek için bekleyen çift, en sonunda aileler arasında bir düğünle evlenmeye karar vermişti. 550 kişinin davetli olduğu düğüne ünlüler akın etmiş, düğün ise günlerce konuşulmuştu. Şimdiyse ikilinin boşanma noktasına geldiği gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.