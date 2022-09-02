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02 Eyl 2022 - 15:24

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses Hakkında Yer Gök Sallayan İddia! İbrahim Tatlıses’in Dünyası Başına Yıkılacak! Boşanma Kararının Nedeni Tüyleri Ürpertti!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in biricik oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı! İbrahim Tatlıses’in bu haberden sonra dünyasının başına yıkılacağı ve uzun bir süre kendisine gelemeyeceği yönünde yorumlar arka arkaya yapıldı! Boşanacakları gündeme gelen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin boşanma nedenini duyanların ise resmen tüyleri ürperdi! İşte merak edilen tüm detaylar…