- 02 Eyl 2022 - 15:24 G: 02 Eyl 2022 - 15:25

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses Hakkında Yer Gök Sallayan İddia! İbrahim Tatlıses’in Dünyası Başına Yıkılacak! Boşanma Kararının Nedeni Tüyleri Ürpertti!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in biricik oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı! İbrahim Tatlıses’in bu haberden sonra dünyasının başına yıkılacağı ve uzun bir süre kendisine gelemeyeceği yönünde yorumlar arka arkaya yapıldı! Boşanacakları gündeme gelen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin boşanma nedenini duyanların ise resmen tüyleri ürperdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

2021 yılında dünya evine giren Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, herkesi şok etmişti. Uzunca bir süre evlenmek için bekleyen çift, en sonunda aileler arasında bir düğünle evlenmeye karar vermişti. 550 kişinin davetli olduğu düğüne ünlüler akın etmiş, düğün ise günlerce konuşulmuştu. Şimdiyse ikilinin boşanma noktasına geldiği gündeme bomba gibi düştü! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

02 Eyl 2022 - 15:24 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minilerden, Dekolteden Vazgeçmek Nedir Bilmiyor! Ayna Karşısında Bacaklarını Göstere Göstere… “Alişan Seni Nasıl Kıskanmaz! Taş Gibisin!” mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Minilerden, Dekolteden Vazgeçmek Nedir Bilmiyor! Ayna Karşısında Bacaklarını Göstere Göstere… “Alişan Seni Nasıl Kıskanmaz! Taş Gibisin!”
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses Hakkında Yer Gök Sallayan İddia! İbrahim Tatlıses’in Dünyası Başına Yıkılacak! Boşanma Kararının Nedeni Tüyleri Ürpertti! mask
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses Hakkında Yer Gök Sallayan İddia! İbrahim Tatlıses’in Dünyası Başına Yıkılacak! Boşanma Kararının Nedeni Tüyleri Ürpertti!
Çukur’un Timsah Celil’i Artık Tanınır Halde Değil! Cinsiyet Değiştirdikten Sonra Öyle Kareler Paylaştı Ki… “Celil Abimizi İyi Bilirdik!” mask
Çukur’un Timsah Celil’i Artık Tanınır Halde Değil! Cinsiyet Değiştirdikten Sonra Öyle Kareler Paylaştı Ki… “Celil Abimizi İyi Bilirdik!”
Demet Özdemir’e Kaynana Şoku! Tek Bir Paylaşım Ortalığı İnletti; Düğünden Sonra İlk Kez Sessizliğini Bozdu! “Koç Ailesine…” mask
Demet Özdemir’e Kaynana Şoku! Tek Bir Paylaşım Ortalığı İnletti; Düğünden Sonra İlk Kez Sessizliğini Bozdu! “Koç Ailesine…”
Kurtlar Vadisi’nin Abdulhey’inden Bomba Açıklama! Gümbür Gümbür Geliyor; Ortalık Sallanıyor… Kenan Çoban’dan Tüyler Ürperten Hamle… mask
Kurtlar Vadisi’nin Abdulhey’inden Bomba Açıklama! Gümbür Gümbür Geliyor; Ortalık Sallanıyor… Kenan Çoban’dan Tüyler Ürperten Hamle…
Seda Sayan İç Çamaşırsız Pozlarıyla Baş Döndürdü! 60’lık Barbie… Göğüs Dekoltesini Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! “Üff Yavrum! Ciğerimize Kadar Yaktın!” mask
Seda Sayan İç Çamaşırsız Pozlarıyla Baş Döndürdü! 60’lık Barbie… Göğüs Dekoltesini Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! “Üff Yavrum! Ciğerimize Kadar Yaktın!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL