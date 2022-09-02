- 02 Eyl 2022 - 14:56 G: 02 Eyl 2022 - 15:03

Teşkilat’tan Bir Anda Ayrılıp Herkesi Mosmor Etmişti; Yeni Dizisi Ortalığı Karıştırdı! “Bu İhanetten Başka Bir Şey Değil!” Neler Oluyor?

Son iki sezondur TRT1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat isimli dizi ile seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Nihat Altınkaya, dizide canlandırdığı Hulki karakteri ile seyircisinin beğenisini toplamayı başarmıştı. Performansı kadar karizması ile de konuşulan ünlü oyuncu Nihat Altınkaya, geçtiğimiz sezonun sonuna doğru Teşkilat dizisine veda eden isimlerden biri oldu. İşte ünlü oyuncunun yeni adresi ve detaylar...

Son iki sezondur TRT1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat isimli dizi ile seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Nihat Altınkaya, dizide canlandırdığı Hulki karakteri ile seyircisinin beğenisini toplamayı başarmıştı. Performansı kadar karizması ile de konuşulan ünlü oyuncu Nihat Altınkaya, geçtiğimiz sezonun sonuna doğru Teşkilat dizisine veda eden isimlerden biri oldu. Teşkilat dizisine veda ettikten sonra yeni projesi merak ile beklenilen Nihat Altınkaya’nın yeni projesi nihayet açıklandı. Peki, Nihat Altınkaya, bu sezon hangi dizide rol alacak? Nihat Altınkaya, Teşkilat dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte, detaylar…

02 Eyl 2022 - 14:56 - Magazin

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