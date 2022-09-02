Türkiye Müge Anlı’yı Konuşuyor! Sapık Muavin Olayı Çok Fena Bir Biçimde Patlak Verdi; “Başkalarıyla Birlikte Olmamı İstedi!” Neler Oldu Neler…
Bir süredir otobüste tanıştığı muavin ile kaçan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Bağcı’yı arayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, genç kadını buldu. Ayşe Bağcı’yı anne ve babası olan Fatma ve Mehmet Bağcı ile buluşturan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün genç kadını stüdyoya getirdi. Yaşadığı anları anlatan Ayşe Bağcı, yaptığı itiraf ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümüne adeta damga vurdu! İşte detaylar...
Bir süredir otobüste tanıştığı muavin ile kaçan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Bağcı’yı arayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, genç kadını buldu. Ayşe Bağcı’yı anne ve babası olan Fatma ve Mehmet Bağcı ile buluşturan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün genç kadını stüdyoya getirdi. Yaşadığı anları anlatan Ayşe Bağcı, yaptığı itiraf ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümüne adeta damga vurdu! Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında neler oluyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Ayşe Bağcı olayı ne? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, Ayşe Bağcı bulundu mu? İşte, detaylar…
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02 Eyl 2022 - 15:02 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.