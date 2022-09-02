- 02 Eyl 2022 - 15:05 G: 02 Eyl 2022 - 15:12

Hadise’ye Bebek Şoku! İlk Ağızdan Duyurdu; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! “Ela Bebek!” Yorumlar Arka Arkaya…

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Seda Bakan’dan hayranlarını sevindirecek müjdeli bir haber verdi. Bir süre önce hamile olduğunu duyuran Seda Bakan, ikinci çocuğunu kucağına aldı. Seda Bakan’ın doğum haberini veren kişi ise, herkesi şaşırtan başka bir ünlü isim oldu. İşte bebek müjdeleri ile ilgili detaylar...

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Seda Bakan’dan hayranlarını sevindirecek müjdeli bir haber verdi. Bir süre önce hamile olduğunu duyuran Seda Bakan, ikinci çocuğunu kucağına aldı. Seda Bakan’ın doğum haberini veren kişi ise, herkesi şaşırtan başka bir ünlü isim oldu. Öte yandan Seda Bakan ile ilgili o ünlü ismin yaptığı paylaşım, ünlü oyuncunun çocuğunun cinsiyetini ve adını da ortaya çıkardı. Peki, Seda Bakan’ın çocuğunun cinsiyeti ne? Seda Bakan, doğum yaptı mı? Seda Bakan’ın yeni çocuğunun adı ne? İşte, detaylar…

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02 Eyl 2022 - 15:05 - Magazin

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