Hadise’ye Bebek Şoku! İlk Ağızdan Duyurdu; Sosyal Medya Ayağa Kalktı! “Ela Bebek!” Yorumlar Arka Arkaya…
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Seda Bakan’dan hayranlarını sevindirecek müjdeli bir haber verdi. Bir süre önce hamile olduğunu duyuran Seda Bakan, ikinci çocuğunu kucağına aldı. Seda Bakan’ın doğum haberini veren kişi ise, herkesi şaşırtan başka bir ünlü isim oldu. İşte bebek müjdeleri ile ilgili detaylar...
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Seda Bakan’dan hayranlarını sevindirecek müjdeli bir haber verdi. Bir süre önce hamile olduğunu duyuran Seda Bakan, ikinci çocuğunu kucağına aldı. Seda Bakan’ın doğum haberini veren kişi ise, herkesi şaşırtan başka bir ünlü isim oldu. Öte yandan Seda Bakan ile ilgili o ünlü ismin yaptığı paylaşım, ünlü oyuncunun çocuğunun cinsiyetini ve adını da ortaya çıkardı. Peki, Seda Bakan’ın çocuğunun cinsiyeti ne? Seda Bakan, doğum yaptı mı? Seda Bakan’ın yeni çocuğunun adı ne? İşte, detaylar…
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02 Eyl 2022 - 15:05 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.