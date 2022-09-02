Seda Sayan İç Çamaşırsız Pozlarıyla Baş Döndürdü! 60’lık Barbie… Göğüs Dekoltesini Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! “Üff Yavrum! Ciğerimize Kadar Yaktın!”

Şubat ayında evlenme teklifi alan Seda Sayan, herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Aralarında 25 yaş olmalarına rağmen birbirlerine olan aşklarının yaş farkı dinlemediğini gösteren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, hem sözleriyle hem de paylaşımlarıyla bunu kanıtlıyordu. Seda Sayan’ın sosyal medyada yayılan göğüs dekolteli pozu ise başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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