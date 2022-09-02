Seda Sayan İç Çamaşırsız Pozlarıyla Baş Döndürdü! 60’lık Barbie… Göğüs Dekoltesini Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı! “Üff Yavrum! Ciğerimize Kadar Yaktın!”
Yakın zamanda 60 yaşına girecek olan Seda Sayan, iç çamaşırsız pozlarıyla başları döndürdü! Hayranlarından “Üff yavrum! Ciğerimize kadar yaktın” yorumlarını alan Seda Sayan, adeta 60’lık Barbie gibi pozlar verdi! Göğüs dekoltesiyle görenlerin şok içerisinde kalmasına neden olan Seda Sayan, şok üzerine şok yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Şubat ayında evlenme teklifi alan Seda Sayan, herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Aralarında 25 yaş olmalarına rağmen birbirlerine olan aşklarının yaş farkı dinlemediğini gösteren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, hem sözleriyle hem de paylaşımlarıyla bunu kanıtlıyordu. Seda Sayan’ın sosyal medyada yayılan göğüs dekolteli pozu ise başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.