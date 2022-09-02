- 02 Eyl 2022 - 15:12 G: 02 Eyl 2022 - 15:15

Kurtlar Vadisi’nin Abdulhey’inden Bomba Açıklama! Gümbür Gümbür Geliyor; Ortalık Sallanıyor… Kenan Çoban’dan Tüyler Ürperten Hamle…

Ekranların güçlü isimlerinden biri olan Kenan Çoban, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Abdülhey karakteri ile bir hayli sevilmişti. Bu karakterinin ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin Fahri karakteriyle de bir hayli beğenilen Kenan Çoban’ın bu sezonki adresi belli oldu. İşte detaylar...

Ekranların güçlü isimlerinden biri olan Kenan Çoban, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Abdülhey karakteri ile bir hayli sevilmişti. Bu karakterinin ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin Fahri karakteriyle de bir hayli beğenilen Kenan Çoban’ın bu sezonki adresi belli oldu. Yeni dizisini seyircisi ile paylaşan Kenan Çoban, bakın hangi diziye girdi! Peki, Kenan Çoban, hangi diziye girdi? Kenan Çoban’ın yeni projesi ne, ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…

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02 Eyl 2022 - 15:12 - Magazin

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Kurtlar Vadisi’nin Abdulhey’inden Bomba Açıklama! Gümbür Gümbür Geliyor; Ortalık Sallanıyor… Kenan Çoban’dan Tüyler Ürperten Hamle… mask
Kurtlar Vadisi’nin Abdulhey’inden Bomba Açıklama! Gümbür Gümbür Geliyor; Ortalık Sallanıyor… Kenan Çoban’dan Tüyler Ürperten Hamle…
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