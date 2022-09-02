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02 Eyl 2022 - 21:09

Müge Anlı’nın Müstakbel Eşinden Yürek Isıtan Jest! Sosyal Medya Bunu Konuşur

Yıllardır ekranlarda bulmadığı kayıp kalmayan ünlü sunucu Müge Anlı aradığı aşkı ve kına hayırlı cici babayı da buldu. Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla sessiz sedasız evlenen ünlü sunucu kızını da yıllardır sır gibi saklıyordu. Şimdiyse hem sosyal medya hem de magazin gündemine bomba gibi düşen bir hediye söz konusu oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu yemedi içmedi ama kesesini üvey kızı için sonuna kadar açtı. İşte detaylar...