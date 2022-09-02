Müge Anlı’nın Müstakbel Eşinden Yürek Isıtan Jest! Sosyal Medya Bunu Konuşur
Yıllardır ekranlarda bulmadığı kayıp kalmayan ünlü sunucu Müge Anlı aradığı aşkı ve kına hayırlı cici babayı da buldu. Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla sessiz sedasız evlenen ünlü sunucu kızını da yıllardır sır gibi saklıyordu. Şimdiyse hem sosyal medya hem de magazin gündemine bomba gibi düşen bir hediye söz konusu oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu yemedi içmedi ama kesesini üvey kızı için sonuna kadar açtı. İşte detaylar...
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programı reytingleri alt üst etmeye devam ederken ortalığı karıştıracak bir iddia da gündeme bomba gibi düştü. Birkaç ay önce ikinci kez dünya evine giren ve mutluluğa bir ömür “Evet!” diyen Müge Anlı kızını da herkesten saklıyordu. Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu tarafından kızına alınan milyonluk hediyeyse uzunca bir süre hakkında konuşturacak gibi. Peki, Emniyet Müdürü’nün üvey kızı için aldığı o hediye neydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.