Survivor Nisa ve Sevgilisi Ogeday Ailelere Baş Kaldırdı! Bekir Amca Bu Hareketten Sonra Kalp Krizi Geçirecek, Başını Kaldıramayacak! Evlenmeden...
Survivor All Star yarışmasını şampiyon olarak tamamlayan Nisa Bölükbaşı bir an olsun ne magazin ne de sosyal medya gündeminden düşmüyor. Yarışmadan sonra Ogeday Girişken ile yaşadığı ilişkiyle hakkından sıkça bahsettiren Bölükbaşı, babasına kalp krizi geçirtecek. Sevgilisi Ogeday Girişken ile evlenmesi istenen ve beklenen Nisa Bölükbaşı baskılara öyle bir başkaldırdı ki gören duyan şok oldu. Peki, olay neydi?
TV8 ekranlarında yayınlanan ve her sene reytingleri alt üst eden yarışma Survivor All Star 2022 bu sene finalisti Nisa Bölükbaşı olarak açıkladı. Bu sonucun üzerine sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kalan ancak umursamayan Bölükbaşı, yarışmacı Ogeday Girişken ile ilişki yaşadığını da döner dönmez cümle âleme duyurdu. Bu ilişkiye Nisa Bölükbaşı’nın babası tarafından hemen ciddiyete dökülmesinin istendiği de sık sık konuşuldu. Tüm bunları duymazdan gelen ikili aileleri ve sevenlerini şok edecek bir iddiayla gündemde!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.