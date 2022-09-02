Survivor Nisa ve Sevgilisi Ogeday Ailelere Baş Kaldırdı! Bekir Amca Bu Hareketten Sonra Kalp Krizi Geçirecek, Başını Kaldıramayacak! Evlenmeden...

TV8 ekranlarında yayınlanan ve her sene reytingleri alt üst eden yarışma Survivor All Star 2022 bu sene finalisti Nisa Bölükbaşı olarak açıkladı. Bu sonucun üzerine sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kalan ancak umursamayan Bölükbaşı, yarışmacı Ogeday Girişken ile ilişki yaşadığını da döner dönmez cümle âleme duyurdu. Bu ilişkiye Nisa Bölükbaşı’nın babası tarafından hemen ciddiyete dökülmesinin istendiği de sık sık konuşuldu. Tüm bunları duymazdan gelen ikili aileleri ve sevenlerini şok edecek bir iddiayla gündemde!

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