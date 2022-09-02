Oktay Kaynarca Dizi Setinde Aşkı Buldu! Ne Mesafeler Ne Kültürler Engel Olamadı... “Herkes Bir Yana Sen Sol Yanıma” Çeyrekleri Hazırlayın, Düğün Yakın!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle birlikte ününe ün katarak herkesin kalbine taht kuran başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, şimdilerde yine ATV ekranlarında yayınlanacak bir dizi olan Ben Bu Cihana Sığmazam ile izleyici karşısına çıkacak. Dizi çekimleri sırasında gönlünü bir güzele kaptıran usta oyuncu Kaynarca, durdu durdu turnayı gözünden vurdu. Peki, kim bu şanslı kadın?
ATV ekranlarına bomba gibi bir girişle gelen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin başrolü Cezayir Türk karakterine can veren Oktay Kaynarca fragmanla herkesi heyecanlandırdıktan sonra şimdi de bir güzelle anılıyor. Dizi setinde kendisi gibi oyuncu olan meslektaşının güzelliğine dayanamayan Kaynarca, yıllar sonra kalbinin kapılarını bakın kime açtı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.