- 02 Eyl 2022 - 21:10

Sabahların Sultanı Seda Sayan’a Sapık Şoku! Çiçeği Burnunda Gelin Taciz Edilince... Çağlar Ökten Çılgına, Ortalıksa Yangın Yerine Döndü! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor...

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle herkesin gönlüne taht kuran ünlü sanatçı Seda Sayan’ın başı sapığıyla dertte! Evliliğinin tadını çıkarırken bir anda ortaya çıkan sapık hayranı ortalığı yangın yerine çevirdi. 7. Eşi Çağlar Ökten’i kimse zapt edemedi. Peki, kim bu sapık?

Ünlü sanatçı Seda Sayan ekranlara döner dönmez felaketler peşini bırakmadı. Herkes tarafından sevilen Sabahların Sultanı bir hayranı tarafından sapkın duygularla sevilince ortalık yandı tutuştu. Sayan’ın eşi Çağlar Ökten sinir krizlerine girmesine neden olan nottaki o yazıyı görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

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02 Eyl 2022 - 21:10 Ankara- Yaşam

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