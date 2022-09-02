Sabahların Sultanı Seda Sayan’a Sapık Şoku! Çiçeği Burnunda Gelin Taciz Edilince... Çağlar Ökten Çılgına, Ortalıksa Yangın Yerine Döndü! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor...

Ünlü sanatçı Seda Sayan ekranlara döner dönmez felaketler peşini bırakmadı. Herkes tarafından sevilen Sabahların Sultanı bir hayranı tarafından sapkın duygularla sevilince ortalık yandı tutuştu. Sayan’ın eşi Çağlar Ökten sinir krizlerine girmesine neden olan nottaki o yazıyı görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

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