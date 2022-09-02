Sabahların Sultanı Seda Sayan’a Sapık Şoku! Çiçeği Burnunda Gelin Taciz Edilince... Çağlar Ökten Çılgına, Ortalıksa Yangın Yerine Döndü! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor...
Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle herkesin gönlüne taht kuran ünlü sanatçı Seda Sayan’ın başı sapığıyla dertte! Evliliğinin tadını çıkarırken bir anda ortaya çıkan sapık hayranı ortalığı yangın yerine çevirdi. 7. Eşi Çağlar Ökten’i kimse zapt edemedi. Peki, kim bu sapık?
Ünlü sanatçı Seda Sayan ekranlara döner dönmez felaketler peşini bırakmadı. Herkes tarafından sevilen Sabahların Sultanı bir hayranı tarafından sapkın duygularla sevilince ortalık yandı tutuştu. Sayan’ın eşi Çağlar Ökten sinir krizlerine girmesine neden olan nottaki o yazıyı görünce gözlerinize inanamayacaksınız!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.