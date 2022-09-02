Masterchef Somer Şef’ten Kıyamet Koparan Paylaşım! Bir Değil İki Değil Tam Tamına... Kızının Kalbine İnecek O Hamle Evi Barkı Karıştıracak!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan ve kıyasıya rekabetle ilerlerken, aynı zamanda da renkli görüntülere sahne olan Masterchef gündemden düşmek bilmiyor. Sadece yarışmacıları değil aksine jüri üyelerini de mercek alan seyircileri hayrete düşürecek o paylaşım Somer Şeften geldi. Yalnızca takipçilerinin değil kızının da ne düşüneceği oldukça merak edilen bu paylaşımda ne vardı?

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