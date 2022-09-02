Masterchef Somer Şef’ten Kıyamet Koparan Paylaşım! Bir Değil İki Değil Tam Tamına... Kızının Kalbine İnecek O Hamle Evi Barkı Karıştıracak!
TV8 ekranlarında yayınlanan dünyanın en zorlu yemek yarışması olarak bilinen Masterchef Türkiye aracılığıyla artık tüm ülkenin tanıyıp bildiği Somer Şef, herkesi hayrete düşüren bir harekette bulundu. Olaylarla dolu boşanma sürecini geride bırakan Somer Şef tarafından yapılan bu paylaşımı gören kızının ne hissettiğiyse merak konusu oldu. Peki, neydi o paylaşım?
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan ve kıyasıya rekabetle ilerlerken, aynı zamanda da renkli görüntülere sahne olan Masterchef gündemden düşmek bilmiyor. Sadece yarışmacıları değil aksine jüri üyelerini de mercek alan seyircileri hayrete düşürecek o paylaşım Somer Şeften geldi. Yalnızca takipçilerinin değil kızının da ne düşüneceği oldukça merak edilen bu paylaşımda ne vardı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.