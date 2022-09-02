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02 Eyl 2022 - 21:11

Kardeşlerim Dizisinden Bomba Başrol Vedası! Asiye Tası Tarağı Topladı; “Allah’a Emanet Olun” Dedi! Daha İlk Bölümü Ekranlara Gelmeden, Vedası Geldi! “Güle Güle...”

ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan dizi Kardeşlerim’in Asiye’si terk-i diyar ediyor. Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ve yaşı küçük olmasına rağmen oyunculuğu oldukça beğenilen Su Burcu Yazgı Coşkun’un yurt dışına gideceği öğrenildi. Bu haber üzerine adeta yas tutan seyircilerden gelen tepkilerse biraz farklıydı. Peki, Su Burcu Yazgı Coşkun neden yurt dışına gidiyor ve nereye gidiyor?