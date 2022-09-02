Kardeşlerim Dizisinden Bomba Başrol Vedası! Asiye Tası Tarağı Topladı; “Allah’a Emanet Olun” Dedi! Daha İlk Bölümü Ekranlara Gelmeden, Vedası Geldi! “Güle Güle...”
ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan dizi Kardeşlerim’in Asiye’si terk-i diyar ediyor. Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ve yaşı küçük olmasına rağmen oyunculuğu oldukça beğenilen Su Burcu Yazgı Coşkun’un yurt dışına gideceği öğrenildi. Bu haber üzerine adeta yas tutan seyircilerden gelen tepkilerse biraz farklıydı. Peki, Su Burcu Yazgı Coşkun neden yurt dışına gidiyor ve nereye gidiyor?
Yaşı küçük olmasına rağmen hem güzelliği hem de oyunculuğuyla gönüllere taht kuran, Kardeşlerim dizisinin Asiye’si yani Su Burcu Yazgı Coşkun Türkiye’den ayrılıyor. Reytingleri alt üst eden Kardeşlerim dizisinde başrol oyuncusu değişikliği olacağı haberiyse izleyicileri şoka uğrattı. Peki, Su Burcu Yazgı Coşkun ne zaman ülkeden ayrılıyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.