Masterchef Barış’ın Sevgilisi Ortaya Çıktı... Uzaklarda Değil Gözümüzün Önündeymiş! “Kız Dilan, Yok Artık!” Acun’un Yüreğini Ağzına Getirdiler!
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında sevenleriyle buluşan yarışma Masterchef yarışmacısı Barış ile ilgili ortaya çıkan şok bir haber gündeme bomba gibi düştü. Yarışmadaki duruşu ve çalışmalarıyla oldukça beğenilen Barış’ın sevgilisi aslında herkesin gözünün önünde olan isim Dilan çıktı! Acun Ilıcalı’nın yüreğini ağzına getiren o haberi sizler için derledik.
TV8 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana reytingleri alt üst eden yarışma Masterchef’te kıyasıya mücadele eden yarışmacıların özel hayatları da bir hayli merak ediliyor. Sevenleri tarafından yakından incelenen yarışmacılar arasında ilk sıralarda yer alan Barış’ın ortaya çıkan sevgilisiyse görenleri hayrete düşürdü. Gözler önünde ayan beyan ilişki yaşayan Barış ve Dilan, Acun Ilıcalı için unutulmazlar arasına girecek!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.