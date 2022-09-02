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02 Eyl 2022 - 21:11

Masterchef Barış’ın Sevgilisi Ortaya Çıktı... Uzaklarda Değil Gözümüzün Önündeymiş! “Kız Dilan, Yok Artık!” Acun’un Yüreğini Ağzına Getirdiler!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında sevenleriyle buluşan yarışma Masterchef yarışmacısı Barış ile ilgili ortaya çıkan şok bir haber gündeme bomba gibi düştü. Yarışmadaki duruşu ve çalışmalarıyla oldukça beğenilen Barış’ın sevgilisi aslında herkesin gözünün önünde olan isim Dilan çıktı! Acun Ilıcalı’nın yüreğini ağzına getiren o haberi sizler için derledik.