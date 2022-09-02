Müge Anlı ve Esra Erol’a Kötü Haber! “Tahttan Kalkın Kızlar, Ben Geldim...” Milyonluk Anlaşmadaki Detaylar Görenleri Hayrete Düşürdü! O İsim...

Kayıpları bulan, sevenleri kavuşturan gündüz kuşağı programları denilince akla gelen iki isim Müge Anlı ve Esra Erol’du. Bu ikilinin tahtını sallamaya gelen isim ise duyanları hayrete düşürdü. Reytinglerde ciddi bir fark yaratacağı tahmin dilen sunucunun imza attığı rakamsa duyanların aklını başından aldı. Peki, o isim kim ve ne kadarlık bir anlaşma yaptı?

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