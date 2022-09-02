- 02 Eyl 2022 - 21:11

Müge Anlı ve Esra Erol’a Kötü Haber! “Tahttan Kalkın Kızlar, Ben Geldim...” Milyonluk Anlaşmadaki Detaylar Görenleri Hayrete Düşürdü! O İsim...

Sabah kuşaklarının vazgeçilmez isimleri Müge Anlı ve Esra Erol’u tahtından edecek ismin kim olduğunu öğrenince şok olacaksınız. Her bölümüyle reytingleri alt üst eden ünlü sunuculara gelen rakip bir hayli dişli olacak. Bu isimle yapılan anlaşmanın milyonluk olduğunu duyan meslektaşları küplere binecek!

Kayıpları bulan, sevenleri kavuşturan gündüz kuşağı programları denilince akla gelen iki isim Müge Anlı ve Esra Erol’du. Bu ikilinin tahtını sallamaya gelen isim ise duyanları hayrete düşürdü. Reytinglerde ciddi bir fark yaratacağı tahmin dilen sunucunun imza attığı rakamsa duyanların aklını başından aldı. Peki, o isim kim ve ne kadarlık bir anlaşma yaptı?

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02 Eyl 2022 - 21:11 Ankara- Yaşam

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Müge Anlı ve Esra Erol’a Kötü Haber! “Tahttan Kalkın Kızlar, Ben Geldim...” Milyonluk Anlaşmadaki Detaylar Görenleri Hayrete Düşürdü! O İsim... mask
Müge Anlı ve Esra Erol’a Kötü Haber! “Tahttan Kalkın Kızlar, Ben Geldim...” Milyonluk Anlaşmadaki Detaylar Görenleri Hayrete Düşürdü! O İsim...
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