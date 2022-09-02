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02 Eyl 2022 - 21:12

Masterchef Mehmet Şef’in Bu Halini Daha Önce Hiç Görmediniz! Siyahlar İçinde Ajanlara Taş Çıkardı... “Aman Şefim, Sana Boşanma Yolu Gözüktü!”

TV8 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana bir an olsun gündemden düşmeyen yarışma Masterchef’te jüri üyesi olan dünyaca ünlü aşçı Mehmet şefi daha önce hiç böyle görmediğinize emin olabilirsiniz. Kimselerde olmayan gözden kaçan o tarzı yakalayan Mehmet şef ajanlara taş çıkardı. Görenin dönüp bir daha baktığı Mehmet Şef herkesi hayrete düşürdü. Peki, Mehmet şef nasıl görünüyordu?