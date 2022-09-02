Masterchef Mehmet Şef’in Bu Halini Daha Önce Hiç Görmediniz! Siyahlar İçinde Ajanlara Taş Çıkardı... “Aman Şefim, Sana Boşanma Yolu Gözüktü!”
TV8 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana bir an olsun gündemden düşmeyen yarışma Masterchef’te jüri üyesi olan dünyaca ünlü aşçı Mehmet şefi daha önce hiç böyle görmediğinize emin olabilirsiniz. Kimselerde olmayan gözden kaçan o tarzı yakalayan Mehmet şef ajanlara taş çıkardı. Görenin dönüp bir daha baktığı Mehmet Şef herkesi hayrete düşürdü. Peki, Mehmet şef nasıl görünüyordu?
Acun Ilıcalı yapımcılığında hayata geçen dünyaca ünlü yarışma Masterchef’te jüri üyeliği yapan Mehmet şefin öyle bir halini yakaladık ki görünce şok olacaksınız! Bakanın inanmakta zorluk çektiği o tarza yapılan yorumlarda oldukça dikkat çektiğini de söylemeden geçemeyeceğiz. Peki, o tarz nerede görüldü ve Mehmet Şefin eşi bu duruma ne diyecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.