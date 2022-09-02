Hülya Avşar’ın Aşk Hayatında Sular Durulmuyor! Yıllardır Bu Anı Beklemiş Gibi... “Kocaman Kadınsın, Boyun Kadar Kızın Var Azıcık Utan!”

Senelerdir tahtını kimselere kaptırmayan ve masmavi gözleriyle bakanın içini yakan ünlü sanatçı Hülya Avşar magazin gündeminde hakkında konuşturmaya da devam ediyor. Yaptığı açıklamalar ve paylaşımların yanı sıra son olarak çıkardığı şarkı ve kliple de uzunca bir süre adından söz ettiren Avşar’ın aşk hayatı da en az gözleri kadar renkli. Tatile diye gittiği yerde hayatının aşkını bulan sanatçıya gelen yorumlar biraz ağır oldu. Peki, kim bu kalbi çalabilen adam?

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