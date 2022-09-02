Hülya Avşar’ın Aşk Hayatında Sular Durulmuyor! Yıllardır Bu Anı Beklemiş Gibi... “Kocaman Kadınsın, Boyun Kadar Kızın Var Azıcık Utan!”
Yıllardır sanat camiasında fırtınalar estiren Avşar Kızı yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziğiyle akılları başlardan almaya devam ediyor. Uzunca zamandır yanında birisi görülmeyen Avşar Kızının gönlünü kime kaptırdığını duyunca şok olacaksınız. Sosyal medyanın diline düşen Hülya Avşar’a ağır yorumlar da arka arkaya geldi.
Senelerdir tahtını kimselere kaptırmayan ve masmavi gözleriyle bakanın içini yakan ünlü sanatçı Hülya Avşar magazin gündeminde hakkında konuşturmaya da devam ediyor. Yaptığı açıklamalar ve paylaşımların yanı sıra son olarak çıkardığı şarkı ve kliple de uzunca bir süre adından söz ettiren Avşar’ın aşk hayatı da en az gözleri kadar renkli. Tatile diye gittiği yerde hayatının aşkını bulan sanatçıya gelen yorumlar biraz ağır oldu. Peki, kim bu kalbi çalabilen adam?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.