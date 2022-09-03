Masterchef Fatma Nur’dan Acun Ilıcalı’ya Rest! “Sizin Reytinginiz Benim!” Dedi; Öyle Bir Şey İstedi Ki, Acun Bu Kez Kesin Kovacak…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Fatma Nur yine olay üzerine olay yarattı! Acun Ilıcalı’ya resti çeken Fatma Nur, “Sizin reytinginiz benim” dedi! İstedikleriyle ortalığı katıp karıştıran Masterchef yarışmacısının bu kez kesin olarak Acun Ilıcalı tarafından kovulacağına dair yorumlar yapılırken; Acun Ilıcalı ve Fatma Nur arasında neler olduğu merak konusu oldu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacılar, Danilo Zanna’nın İzmir’deki restoranını ziyaret etmiş ve lezzetli pizzalardan, makarnalardan ve tatlılardan tatmıştı. Yeniden stüdyoya gelen yarışmacılar, şeflerin istediği tabakları çıkartmaya çalışmıştı. Sezonun ikinci MasterClass’ı yapılırken; kazanan isimde Yağız oldu! Fatma Nur cephesinde yaşananlar ise herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.