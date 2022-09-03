Anasayfa/

Foto Galeri/

03 Eyl 2022 - 09:58

Masterchef Fatma Nur’dan Acun Ilıcalı’ya Rest! “Sizin Reytinginiz Benim!” Dedi; Öyle Bir Şey İstedi Ki, Acun Bu Kez Kesin Kovacak…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Fatma Nur yine olay üzerine olay yarattı! Acun Ilıcalı’ya resti çeken Fatma Nur, “Sizin reytinginiz benim” dedi! İstedikleriyle ortalığı katıp karıştıran Masterchef yarışmacısının bu kez kesin olarak Acun Ilıcalı tarafından kovulacağına dair yorumlar yapılırken; Acun Ilıcalı ve Fatma Nur arasında neler olduğu merak konusu oldu! Peki, neler oluyor?