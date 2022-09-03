- 03 Eyl 2022 - 10:33 G: 03 Eyl 2022 - 10:37

Ankara Elektrik Kesintisi! 3 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

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Hafta sonu da devam eden elektrik altyapısı çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri ile karşı karşıya kalan Ankaralılar için elektrik kesintilerinden etkilenecek olan ilçelerin listesi belli olmuş bulunuyor. Peki, 3 Eylül 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 3 Eylül 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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03 Eyl 2022 - 10:33 - Yaşam

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