Merve Boluğur’un Sevgilisi Mert Aydın Kimdir? Mert Aydın Nereli, Nasıl Ünlü Oldu? Mert Aydın’dan Gelen Evlenme Teklifi…

Bir süredir eski eşi şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı gerginlikle gündemlerden düşmeyen Merve Boluğur, ikinci kez evlenmek için harekete geçti. Birlikte olduğu Mert Aydın isimli müzisyenden dün akşam evlilik teklifi alan Merve Boluğur, o anları hayranları ile paylaştı. İkilinin bu kararı ise, magazin takipçilerine Merve Boluğur’un sevgilisi Mert Aydın’ın kim olduğunu merak ettirdi! Peki, Merve Boluğur’un sevgilisi Mert Aydın kimdir? Mert Aydın nereli, nasıl ünlü oldu? Mert Aydın ile Merve Boluğur evleniyor mu, ne zaman evleniyor? İşte, detaylar…

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