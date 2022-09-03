Merve Boluğur’un Sevgilisi Mert Aydın Kimdir? Mert Aydın Nereli, Nasıl Ünlü Oldu? Mert Aydın’dan Gelen Evlenme Teklifi…
Bir süredir eski eşi şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı gerginlikle gündemlerden düşmeyen Merve Boluğur, ikinci kez evlenmek için harekete geçti. Birlikte olduğu Mert Aydın isimli müzisyenden dün akşam evlilik teklifi alan Merve Boluğur, o anları hayranları ile paylaştı. İşte detaylar...
Bir süredir eski eşi şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı gerginlikle gündemlerden düşmeyen Merve Boluğur, ikinci kez evlenmek için harekete geçti. Birlikte olduğu Mert Aydın isimli müzisyenden dün akşam evlilik teklifi alan Merve Boluğur, o anları hayranları ile paylaştı. İkilinin bu kararı ise, magazin takipçilerine Merve Boluğur’un sevgilisi Mert Aydın’ın kim olduğunu merak ettirdi! Peki, Merve Boluğur’un sevgilisi Mert Aydın kimdir? Mert Aydın nereli, nasıl ünlü oldu? Mert Aydın ile Merve Boluğur evleniyor mu, ne zaman evleniyor? İşte, detaylar…
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03 Eyl 2022 - 10:36 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.