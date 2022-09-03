Bir süre önce rahatsızlandığı haberi ile herkesi endişelendiren usta tiyatro oyuncusu Genco Erkal’ın sağlık durumuna ilişkin ilk haber geldi. Sevenlerini endişelendiren Genco Erkal’ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, usta sanatçının yaşamına dair detaylar da merak edilmeye başlandı. Peki, Genco Erkal kimdir, kaç yaşındadır? Genco Erkal’a ne oldu? Genco Erkal neden hastanelik oldu? İşte, detaylar…

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