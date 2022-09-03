Masterchef’e Yedeklerden Giren İsim Fragman Yayınlanır Yayınlanmaz İfşa Edildi! Atike Mi, Ege Mi, Ayşegül Mü, Erkan Mı? 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün yayınlanmıştı. Danilo Zanna’dan makarna ve pizza üzerinde MasterClass alan yarışmacılar “İtalya tatilini” kazanmak için canla başla savaş vermişti. Danilo Şef’in İzmir’de açmış olduğu restorana giden yarışmacılar, püf noktaları öğrendikten sonra en iyi pizzayı stüdyoda yapmak için uğraş vermiş ve kazanan isim Yağız olmuştu. Yeni bölümde ise bir yedek yarışmacı kadroya girecekti! Peki, Masterchef yarışmasının yedeklerinden kadroya giren isim kim oldu?

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