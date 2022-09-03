Masterchef’e Yedeklerden Giren İsim Fragman Yayınlanır Yayınlanmaz İfşa Edildi! Atike Mi, Ege Mi, Ayşegül Mü, Erkan Mı? 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’e yedeklerden giren isim bomba bir biçimde ifşa edildi! Fragman yayınlanır yayınlanmaz gelen bu ifşa, sosyal medyanın sallanmasına neden oldu! Atike mi, Ege mi, Ayşegül Mü, Erkan mı soruları kafalarda soru işareti bırakırken; gelen ifşa ise 8,9 şiddetinde deprem etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün yayınlanmıştı. Danilo Zanna’dan makarna ve pizza üzerinde MasterClass alan yarışmacılar “İtalya tatilini” kazanmak için canla başla savaş vermişti. Danilo Şef’in İzmir’de açmış olduğu restorana giden yarışmacılar, püf noktaları öğrendikten sonra en iyi pizzayı stüdyoda yapmak için uğraş vermiş ve kazanan isim Yağız olmuştu. Yeni bölümde ise bir yedek yarışmacı kadroya girecekti! Peki, Masterchef yarışmasının yedeklerinden kadroya giren isim kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.