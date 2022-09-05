Hazal Kaya: 9'a 3 Tansiyonla Evde Baygın Yatıyorum! Hazal Kaya Kimdir, Kaç Yaşındadır? Hazal Kaya’ya Ne Oldu? Hazal Kaya Neden Rahatsız?
Geçtiğimiz gün bir paylaşım yapan ünlü oyuncu Hazal Kaya, tansiyon düşüklüğü nedeniyle zor günler yaşadığını takipçileri ile paylaşmış ve sağlık durumuna ilişkin bilgiyi kendisi vermişti. Hazal Kaya’nın ani rahatsızlığının nedeni ortaya çıktı! İşte Hazal Kaya ile ilgili son detaylar...
Geçtiğimiz gün bir paylaşım yapan ünlü oyuncu Hazal Kaya, tansiyon düşüklüğü nedeniyle zor günler yaşadığını takipçileri ile paylaşmış ve sağlık durumuna ilişkin bilgiyi kendisi vermişti. Hazal Kaya’nın ani rahatsızlığının nedeni ortaya çıktı! Peki, Hazal Kaya kimdir, kaç yaşındadır? Hazal Kaya’ya ne oldu? Hazal Kaya neden rahatsız? Hazal Kaya hamile mi, bebeğinin cinsiyeti ne? İşte, detaylar…
05 Eyl 2022 - 06:48 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.