Geçtiğimiz gün bir paylaşım yapan ünlü oyuncu Hazal Kaya, tansiyon düşüklüğü nedeniyle zor günler yaşadığını takipçileri ile paylaşmış ve sağlık durumuna ilişkin bilgiyi kendisi vermişti. Hazal Kaya’nın ani rahatsızlığının nedeni ortaya çıktı! Peki, Hazal Kaya kimdir, kaç yaşındadır? Hazal Kaya’ya ne oldu? Hazal Kaya neden rahatsız? Hazal Kaya hamile mi, bebeğinin cinsiyeti ne? İşte, detaylar…