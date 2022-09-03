- 03 Eyl 2022 - 11:39 G: 03 Eyl 2022 - 11:43

Hangi Burç Yerinde Duramaz? İşte Bir Şey Olsa da Halay Çeksem Diye Bekleyen Burçlar…

Her burcun fiziksel aktivite limiti ya da sınırı diğer burçlar ile aynı olmuyor. Bazı burçlar tüm gün uyumayı tercih ederken, bazı burçlar ise, uyumayı tercih eden burçların aksine tüm gün halay çekmek için fırsat kolluyormuşçasına hareketli oluyor. Sizde yerinde duramayan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Her burcun fiziksel aktivite limiti ya da sınırı diğer burçlar ile aynı olmuyor. Bazı burçlar tüm gün uyumayı tercih ederken, bazı burçlar ise, uyumayı tercih eden burçların aksine tüm gün halay çekmek için fırsat kolluyormuşçasına hareketli oluyor. Fiziksel sınırları zorlayan ve asla yerinde duramayan bu burçları görenler ise, bir hayli şaşırıyor! Peki, hangi burç yerinde duramaz? İşte bir şey olsa da halay çeksem diye bekleyen burçlar…

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03 Eyl 2022 - 11:39 - Burç Haberleri

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