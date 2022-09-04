Her burcun fiziksel aktivite limiti ya da sınırı diğer burçlar ile aynı olmuyor. Bazı burçlar tüm gün uyumayı tercih ederken, bazı burçlar ise, uyumayı tercih eden burçların aksine tüm gün halay çekmek için fırsat kolluyormuşçasına hareketli oluyor. Fiziksel sınırları zorlayan ve asla yerinde duramayan bu burçları görenler ise, bir hayli şaşırıyor! Peki, Yerinde Duramayan En Hiperaktif Burçlar Hangisidir? İşte Bir Şey Olsa da Halay Çekip Zıplasak Diye O Burçlar…

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