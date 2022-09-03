Alkol Denilince Akla İlk Gelen Burçlar Hangileridir? İşte Günde 50 Litre Alkol Alabilecek Burçlar…

Her burcun insanı sağlıklı yaşam konusunda takıntılı olan ya da bunun için Başak burcu kişileri kadar titizlenen insanlar olmuyor. Bazıları tam da Başak burcu kişilerinin aksine sağlığını bozmak için adeta her yolu deniyor. Özellikle de alkol alan bu burçlar, sınırı da bilmediği için sık sık alkol kaynaklı olarak mide rahatsızlıkları yaşıyor. Öte yandan bu listede yer alan alkolik burçların günde 50 litre bile alkol tüketse bana mısın demeyeceği biliniyor! Peki, alkol denilince akla ilk gelen burçlar hangileridir? İşte günde 50 litre alkol alabilecek burçlar…