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03 Eyl 2022 - 11:27

Survivor’un Sek Erkeği Yunus Emre Özden’in Değişimi Şok Etti! Küvetin İçinde Karı Kızla… “Hiç Utanma Kalmamış!” Görenler Dehşete Düşüyor…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’un 2020 ve 2022 döneminde bulunan Yunus Emre Özden’in hal ve hareketlerinden dolayı kalplerde taht sahibi olmuştu. Agresif ve özlü sözleriyle bilinen Özden’e hayranları ise “Sek erkek” lakabını vermişti. Küvetin içerisinde kadınlarla paylaşımda bulunan Survivor yarışmacısının bu hallerine “Hiç utanma kalmamış” yorumları yapıldı! Görenlerin dehşete düştüğü bu pozlar, magazin dünyasını salladı! İşte merak edilenler…