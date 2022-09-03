Survivor’un Sek Erkeği Yunus Emre Özden’in Değişimi Şok Etti! Küvetin İçinde Karı Kızla… “Hiç Utanma Kalmamış!” Görenler Dehşete Düşüyor…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’un 2020 ve 2022 döneminde bulunan Yunus Emre Özden’in hal ve hareketlerinden dolayı kalplerde taht sahibi olmuştu. Agresif ve özlü sözleriyle bilinen Özden’e hayranları ise “Sek erkek” lakabını vermişti. Küvetin içerisinde kadınlarla paylaşımda bulunan Survivor yarışmacısının bu hallerine “Hiç utanma kalmamış” yorumları yapıldı! Görenlerin dehşete düştüğü bu pozlar, magazin dünyasını salladı! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2020 döneminde bulunan Yunus Emre Özden, hem yakışıklılığıyla hem de duruşuyla milyonların dikkatini üzerine çekiyordu. Kavgacı ve asi bir ruha sahip olan Yunus Emre Özden, Survivor 2020’de yarım kalan şampiyonluk hayalini tamamlamak adına 2022’de All Star sezonuna katılmıştı ama yine beklediğini bulamamıştı! Peki, Yunus Emre Özden cephesinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.