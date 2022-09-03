Masterchef Somer Şef’in Sevgilisi Pınar Kayabaşı’nın Mesleği Ne? Meğer Somer Şef Bu Yüzden Aşık Olmuş…
Bir süredir birlikte olmaları ile gündemlerden düşmeyen Somer Sivrioğlu ve Pınar Kayabaşı çiftinden yeni bir paylaşım daha geldi. Herkesi meraklandıran o paylaşım sonrası bir süredir kim olduğu ile kafaları karıştıran Pınar Kayabaşı’nın kim olduğu da kaç yaşında olduğu da ortaya çıktı! İşte detaylar...
Bir süredir birlikte olmaları ile gündemlerden düşmeyen Somer Sivrioğlu ve Pınar Kayabaşı çiftinden yeni bir paylaşım daha geldi. Herkesi meraklandıran o paylaşım sonrası bir süredir kim olduğu ile kafaları karıştıran Pınar Kayabaşı’nın kim olduğu da kaç yaşında olduğu da ortaya çıktı! Peki, Masterchef Somer Şef’in sevgilisi Pınar Kayabaşı’nın mesleği ne, ne iş yapıyor? Masterchef Somer Şef’in sevgilisi Pınar Kayabaşı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar…
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03 Eyl 2022 - 11:49 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.