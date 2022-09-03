- 03 Eyl 2022 - 11:49 G: 03 Eyl 2022 - 11:54

Masterchef Somer Şef’in Sevgilisi Pınar Kayabaşı’nın Mesleği Ne? Meğer Somer Şef Bu Yüzden Aşık Olmuş…

Bir süredir birlikte olmaları ile gündemlerden düşmeyen Somer Sivrioğlu ve Pınar Kayabaşı çiftinden yeni bir paylaşım daha geldi. Herkesi meraklandıran o paylaşım sonrası bir süredir kim olduğu ile kafaları karıştıran Pınar Kayabaşı’nın kim olduğu da kaç yaşında olduğu da ortaya çıktı! İşte detaylar...

Bir süredir birlikte olmaları ile gündemlerden düşmeyen Somer Sivrioğlu ve Pınar Kayabaşı çiftinden yeni bir paylaşım daha geldi. Herkesi meraklandıran o paylaşım sonrası bir süredir kim olduğu ile kafaları karıştıran Pınar Kayabaşı’nın kim olduğu da kaç yaşında olduğu da ortaya çıktı! Peki, Masterchef Somer Şef’in sevgilisi Pınar Kayabaşı’nın mesleği ne, ne iş yapıyor? Masterchef Somer Şef’in sevgilisi Pınar Kayabaşı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? İşte, detaylar…

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03 Eyl 2022 - 11:49 - Masterchef Türkiye 2022

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