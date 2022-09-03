Son zamanları en çok konuşulan ünlü çiftlerinden biri olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti, taze evliliklerinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Geçtiğimiz günlerde evliliklerine ilişkin bir röportaj veren Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti, Alem Dergisi’ne konuştu. Bu röportaj esnasında Özge Gürel hakkında Serkan Çayoğlu’nun söyledikleri ise, herkesi şaşırttı! Peki, Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel nasıl tanıştı? Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu arasında kaç yaş var? Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel ne zaman, nerede evlendi? İşte, detaylar…