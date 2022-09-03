Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel Nasıl Tanıştı? Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu Arasında Kaç Yaş Var?
Son zamanları en çok konuşulan ünlü çiftlerinden biri olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti, taze evliliklerinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Geçtiğimiz günlerde evliliklerine ilişkin bir röportaj veren Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti, Alem Dergisi’ne konuştu. İşte ikili ile ilgili merak edilen detaylar...
Son zamanları en çok konuşulan ünlü çiftlerinden biri olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti, taze evliliklerinin ardından ilk kez kameralar karşısına geçti. Geçtiğimiz günlerde evliliklerine ilişkin bir röportaj veren Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti, Alem Dergisi’ne konuştu. Bu röportaj esnasında Özge Gürel hakkında Serkan Çayoğlu’nun söyledikleri ise, herkesi şaşırttı! Peki, Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel nasıl tanıştı? Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu arasında kaç yaş var? Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel ne zaman, nerede evlendi? İşte, detaylar…
03 Eyl 2022 - 11:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.