Burcu Binici ve Tankurt Manas Dünya Evine Girdi! Aralarındaki Yaş Farkını Duyanların Tüyleri Ürperdi! Tam Tamına…
Bir süredir birlikte olan ve mutlu birliktelikleri ile magazin dünyasının yakından takip ettiği ünlü çiftler arasında yer alan Burcu Binici ve Tankurt Manas çiftinden hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Evlendiklerini kamuoyu ile paylaşan Burcu Binici ve Tankurt Manas çiftinin düğününe dair detaylar da netleşmeye başladı. İşte merak ettiğiniz o detaylar...
Bir süredir birlikte olan ve mutlu birliktelikleri ile magazin dünyasının yakından takip ettiği ünlü çiftler arasında yer alan Burcu Binici ve Tankurt Manas çiftinden hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Evlendiklerini kamuoyu ile paylaşan Burcu Binici ve Tankurt Manas çiftinin düğününe dair detaylar da netleşmeye başladı. Öte yandan Burcu Binici ve Tankurt Manas çiftinin arasındaki yaş farkı herkesi şaşırtan bir ayrıntı oldu. Peki, Burcu Binici ve Tankurt Manas evlendi mi? Burcu Binici ve Tankurt Manas arasında kaç yaş var? Burcu Binici ve Tankurt Manas ne zaman, nerede evlendi? İşte, detaylar…
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03 Eyl 2022 - 11:56 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.