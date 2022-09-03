Burcu Binici ve Tankurt Manas Dünya Evine Girdi! Aralarındaki Yaş Farkını Duyanların Tüyleri Ürperdi! Tam Tamına…

Bir süredir birlikte olan ve mutlu birliktelikleri ile magazin dünyasının yakından takip ettiği ünlü çiftler arasında yer alan Burcu Binici ve Tankurt Manas çiftinden hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Evlendiklerini kamuoyu ile paylaşan Burcu Binici ve Tankurt Manas çiftinin düğününe dair detaylar da netleşmeye başladı. Öte yandan Burcu Binici ve Tankurt Manas çiftinin arasındaki yaş farkı herkesi şaşırtan bir ayrıntı oldu. Peki, Burcu Binici ve Tankurt Manas evlendi mi? Burcu Binici ve Tankurt Manas arasında kaç yaş var? Burcu Binici ve Tankurt Manas ne zaman, nerede evlendi? İşte, detaylar…

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