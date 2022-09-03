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03 Eyl 2022 - 16:43

Masterchef Büşra Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! Şeflere Kafa Tutunca Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor; “Egoist ve İtici!” Dualar Ediliyor; Kimse İstemiyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yer alan Büşra Zambak isimli yarışmacı, Twitter’ı ayağa kaldırdı! Şeflere kafa tutan Büşra Zambak, ortalığın zangır zangır sallanmasına neden oldu! Birçok kişi Büşra Zambak için “Egoist ve itici” yorumlarında bulundu! İşte gitmesi için dualar edilen ve kimsenin istemediği Büşra’nın büyük hamlesi…