Masterchef Büşra Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! Şeflere Kafa Tutunca Ortalık Zangır Zangır Sallanıyor; “Egoist ve İtici!” Dualar Ediliyor; Kimse İstemiyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yer alan Büşra Zambak isimli yarışmacı, Twitter’ı ayağa kaldırdı! Şeflere kafa tutan Büşra Zambak, ortalığın zangır zangır sallanmasına neden oldu! Birçok kişi Büşra Zambak için “Egoist ve itici” yorumlarında bulundu! İşte gitmesi için dualar edilen ve kimsenin istemediği Büşra’nın büyük hamlesi…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Danilo Zanna’nın İzmir’de açmış olduğu restorana eğitim almak için giden yarışmacılar eğlenceli dakikalar yaşamıştı. Daha sonra yarışmacılar yeniden stüdyoya gelmiş şeften öğrendiklerini yapmaya çalışmışlardı. Milyonların dikkatini çeken son bölümde Büşra Zambak’ın yaptığı ve sarf ettiği sözlerse ortalığın karışmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.