Deniz Seki’nin Tüm Foyası Ortaya Çıktı! Öyle Bir Kare Sosyal Medyada Yayıldı Ki, Devlet Dairesinde İşler Birbirine Girebilir! Neler Oluyor?

Bir süredir sosyal medya paylaşımları ile gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Deniz Seki’den geçtiğimiz gün sosyal medyayı birbirine katan bir paylaşım daha geldi. Özellikle son zamanlarda Photoshop kullandığı fotoğrafları ile dikkatleri üzerine çeken Deniz Seki, son konserinden kareleri de Photoshop ile düzeltince yine eleştiri yağmuruna tutuldu. Öte yandan Deniz Seki’nin görüntüleri Photoshop ile düzelttiği ilginç bir şekilde ortaya çıktı! Peki, Deniz Seki, Photoshop mu kullanıyor? Deniz Seki, Photoshop olayı ne? Deniz Seki’nin son görüntülerinde Photoshop olduğu nasıl ortaya çıktı? İşte, detaylar…