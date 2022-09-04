Deniz Seki’nin Tüm Foyası Ortaya Çıktı! Photoshop eleştirilerine yanıt: Çiğneyin ama tükürmeyin! Neler Oluyor?
Bir süredir sosyal medya paylaşımları ile gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Deniz Seki’den geçtiğimiz gün sosyal medyayı birbirine katan bir paylaşım daha geldi. Özellikle son zamanlarda Photoshop kullandığı fotoğrafları ile dikkatleri üzerine çeken Deniz Seki, son konserinden kareleri de Photoshop ile düzeltince yine eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte o detaylar...
Bir süredir sosyal medya paylaşımları ile gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Deniz Seki’den geçtiğimiz gün sosyal medyayı birbirine katan bir paylaşım daha geldi. Özellikle son zamanlarda Photoshop kullandığı fotoğrafları ile dikkatleri üzerine çeken Deniz Seki, son konserinden kareleri de Photoshop ile düzeltince yine eleştiri yağmuruna tutuldu. Öte yandan Deniz Seki’nin görüntüleri Photoshop ile düzelttiği ilginç bir şekilde ortaya çıktı! Peki, Deniz Seki, Photoshop mu kullanıyor? Deniz Seki, Photoshop olayı ne? Deniz Seki’nin son görüntülerinde Photoshop olduğu nasıl ortaya çıktı? İşte, detaylar…
04 Eyl 2022 - 22:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.