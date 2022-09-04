- 04 Eyl 2022 - 03:26

Demet Özdemir Hamile Mi? Kayınvalideden Gelen Açıklama Ortalığı Buz Kestirdi! Oğuzhan Koç Bile Bu Kadarını Beklemiyordu! Neler Oluyor?

Bir süredir görkemli düğünleri ile gündemden düşmeyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, yeni bir gelişme ile yeniden magazin takipçilerinin radarına girdi. Düğünlerine ilişkin ilk paylaşımı gerçekleştiren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin ardından bir paylaşım da aile üyelerinden geldi. İşte detaylar...

Bir süredir görkemli düğünleri ile gündemden düşmeyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, yeni bir gelişme ile yeniden magazin takipçilerinin radarına girdi. Düğünlerine ilişkin ilk paylaşımı gerçekleştiren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin ardından bir paylaşım da aile üyelerinden geldi. Oğuzhan Koç’un annesi Kıymet Koç tarafından yapılan paylaşımda Demet Özdemir için söylenenler herkesi şaşırttı! Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti ne paylaştı? Oğuzhan Koç’un annesi Kıymet Koç ne paylaştı, Demet Özdemir için ne dedi? İşte, detaylar…

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04 Eyl 2022 - 03:26 - Magazin

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