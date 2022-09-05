Demet Özdemir'e Kaynana Çağrısı! Sözleri Ortalığı Buz Kestirdi! Hamile Mi... Oğuzhan Koç Bile Bu Kadarını Beklemiyordu! Neler Oluyor?
Bir süredir görkemli düğünleri ile gündemden düşmeyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, yeni bir gelişme ile yeniden magazin takipçilerinin radarına girdi. Düğünlerine ilişkin ilk paylaşımı gerçekleştiren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin ardından bir paylaşım da aile üyelerinden geldi. İşte detaylar...
Bir süredir görkemli düğünleri ile gündemden düşmeyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, yeni bir gelişme ile yeniden magazin takipçilerinin radarına girdi. Düğünlerine ilişkin ilk paylaşımı gerçekleştiren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin ardından bir paylaşım da aile üyelerinden geldi. Oğuzhan Koç’un annesi Kıymet Koç tarafından yapılan paylaşımda Demet Özdemir için söylenenler herkesi şaşırttı! Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti ne paylaştı? Oğuzhan Koç’un annesi Kıymet Koç ne paylaştı, Demet Özdemir için ne dedi? İşte, detaylar…
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05 Eyl 2022 - 06:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.