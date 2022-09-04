Bensu Soral’la Edis’in Sarmaş Dolaş Görüntüleri Sonrasında Ortalık Çok Karıştı! Edis Sessizliğini Bozunca İpler İnceldiği Yerden Koptu! Neler Oluyor?

Geçtiğimiz pazar hayatlarını birleştiren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinin düğününe pek çok ünlü isim katıldı. Düğünde yer alan ünlü oyuncu Bensu Soral, düğüne eşi Hakan Baş ile gelirken; şarkıcı Edis Görgülü ise, düğüne yalnız katılanlardan oldu. Düğün boyunca Bensu Soral ile yakın görüntülenen Edis Görgülü, o anları eleştirenlere karşı ilk yanıtını verdi! Peki, Bensu Soral ile Edis Görgülü videosu? Bensu Soral ile Edis Görgülü neden eleştirildi? Edis Görgülü hakkındaki eleştirilere ne dedi? İşte, detaylar…

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