Bensu Soral’la Edis’in Sarmaş Dolaş Görüntüleri Sonrasında Ortalık Çok Karıştı! Edis Sessizliğini Bozunca İpler İnceldiği Yerden Koptu! Neler Oluyor?
Geçtiğimiz pazar hayatlarını birleştiren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinin düğününe pek çok ünlü isim katıldı. Düğünde yer alan ünlü oyuncu Bensu Soral, düğüne eşi Hakan Baş ile gelirken; şarkıcı Edis Görgülü ise, düğüne yalnız katılanlardan oldu. Düğün boyunca Bensu Soral ile yakın görüntülenen Edis Görgülü ile ilgili son detaylar haberimizde...
Geçtiğimiz pazar hayatlarını birleştiren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinin düğününe pek çok ünlü isim katıldı. Düğünde yer alan ünlü oyuncu Bensu Soral, düğüne eşi Hakan Baş ile gelirken; şarkıcı Edis Görgülü ise, düğüne yalnız katılanlardan oldu. Düğün boyunca Bensu Soral ile yakın görüntülenen Edis Görgülü, o anları eleştirenlere karşı ilk yanıtını verdi! Peki, Bensu Soral ile Edis Görgülü videosu? Bensu Soral ile Edis Görgülü neden eleştirildi? Edis Görgülü hakkındaki eleştirilere ne dedi? İşte, detaylar…
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04 Eyl 2022 - 03:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.