Anasayfa/

Foto Galeri/

03 Eyl 2022 - 16:43

5 Aylık Fahriye Evcen’in Bornozlu Paylaşımı Çılgına Çevirdi! Dekolte Vermemek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Sessiz Sedasız Geri Sildi!

İkinci çocuğu için gün sayan Fahriye Evcen’in bornozlu paylaşımı çılgına çevirdi! Dekolte vermemek için yaptıkları ise dengeleri alt üst etti! Sessiz sedasız paylaşımını geri silen Fahriye Evcen, kısa sürede gündem oldu! Milyonların dikkatini üzerine çeken Fahriye Evcen’in bu halleri ise hayranlarından tam not aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…