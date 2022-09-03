5 Aylık Fahriye Evcen’in Bornozlu Paylaşımı Çılgına Çevirdi! Dekolte Vermemek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Sessiz Sedasız Geri Sildi!
İkinci çocuğu için gün sayan Fahriye Evcen’in bornozlu paylaşımı çılgına çevirdi! Dekolte vermemek için yaptıkları ise dengeleri alt üst etti! Sessiz sedasız paylaşımını geri silen Fahriye Evcen, kısa sürede gündem oldu! Milyonların dikkatini üzerine çeken Fahriye Evcen’in bu halleri ise hayranlarından tam not aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
İkinci çocuğu için gün sayan Fahriye Evcen’in bornozlu paylaşımı çılgına çevirdi! Dekolte vermemek için yaptıkları ise dengeleri alt üst etti! Sessiz sedasız paylaşımını geri silen Fahriye Evcen, kısa sürede gündem oldu! Milyonların dikkatini üzerine çeken Fahriye Evcen’in bu halleri ise hayranlarından tam not aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.