Kim Milyoner Olmak İster’de Tüyler Ürperten Olay! Kenan İmirzalıoğlu’nun Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı! Neler Oluyor?
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, geçtiğimiz gün bir yeni bölümünü daha yayınladı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına bu kez damga vuran isim Leyla Altıparmak adında bir yarışmacı oldu. Başarılı bir şekilde yoluna devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Leyla Altıparmak ile ilgili detaylar haberimizde...
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, geçtiğimiz gün bir yeni bölümünü daha yayınladı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına bu kez damga vuran isim Leyla Altıparmak adında bir yarışmacı oldu. Başarılı bir şekilde yoluna devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Leyla Altıparmak’ı eleyen soru ise, herkesi şaşırttı! Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde ne oldu? Kim Milyoner Olmak İster yarışması Leyla Altıparmak kimdir, elendi mi? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından Leyla Altıparmak’ı hangi soru eledi? İşte, detaylar…
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04 Eyl 2022 - 03:27 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.