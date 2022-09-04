Kim Milyoner Olmak İster’de Tüyler Ürperten Olay! Kenan İmirzalıoğlu’nun Nutku Tutuldu; Ne Diyeceğini Şaşırdı! Neler Oluyor?

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, geçtiğimiz gün bir yeni bölümünü daha yayınladı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına bu kez damga vuran isim Leyla Altıparmak adında bir yarışmacı oldu. Başarılı bir şekilde yoluna devam eden Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Leyla Altıparmak’ı eleyen soru ise, herkesi şaşırttı! Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde ne oldu? Kim Milyoner Olmak İster yarışması Leyla Altıparmak kimdir, elendi mi? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından Leyla Altıparmak’ı hangi soru eledi? İşte, detaylar…

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