Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’dan Şok Eden Haber! Boşanma Kararından Sonra İlk Kez Yüz Yüze Geldiler… Dakikalar İçerisinde…
Bir süredir boşanacakları haberi ile gündemlerdeki yerini koruyan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’dan yeni bir açıklama geldi. Resmi olarak boşanma işlemini duyuran kişi Selin Ciğerci olurken; Selin Ciğerci’nin fotoğrafın altına düştüğü not herkesi şaşırttı. İşte ikinci kez boşanan çiftten son detaylar...
Bir süredir boşanacakları haberi ile gündemlerdeki yerini koruyan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’dan yeni bir açıklama geldi. Resmi olarak boşanma işlemini duyuran kişi Selin Ciğerci olurken; Selin Ciğerci’nin fotoğrafın altına düştüğü not herkesi şaşırttı! Peki, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşandı mı? Selin Ciğerci ne paylaştı? İşte, detaylar…
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04 Eyl 2022 - 03:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.