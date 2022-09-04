Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’dan Şok Eden Haber! Boşanma Kararından Sonra İlk Kez Yüz Yüze Geldiler… Dakikalar İçerisinde…

Bir süredir boşanacakları haberi ile gündemlerdeki yerini koruyan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’dan yeni bir açıklama geldi. Resmi olarak boşanma işlemini duyuran kişi Selin Ciğerci olurken; Selin Ciğerci’nin fotoğrafın altına düştüğü not herkesi şaşırttı! Peki, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşandı mı? Selin Ciğerci ne paylaştı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...