- 05 Eyl 2022 - 06:40

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın Boşanma Kararı Kesinleşti! Artık Bekar! Boşanma Sonrası İlk Kez Yüz Yüze Geldiler… Dakikalar İçerisinde…

Bir süredir boşanacakları haberi ile gündemlerdeki yerini koruyan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’dan yeni bir açıklama geldi. Resmi olarak boşanma işlemini duyuran kişi Selin Ciğerci olurken; Selin Ciğerci’nin fotoğrafın altına düştüğü not herkesi şaşırttı. İşte ikinci kez boşanan çiftten son detaylar...

Bir süredir boşanacakları haberi ile gündemlerdeki yerini koruyan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’dan yeni bir açıklama geldi. Resmi olarak boşanma işlemini duyuran kişi Selin Ciğerci olurken; Selin Ciğerci’nin fotoğrafın altına düştüğü not herkesi şaşırttı! Peki, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşandı mı? Selin Ciğerci ne paylaştı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

05 Eyl 2022 - 06:40 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın Boşanma Kararı Kesinleşti! Artık Bekar! Boşanma Sonrası İlk Kez Yüz Yüze Geldiler… Dakikalar İçerisinde… mask
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın Boşanma Kararı Kesinleşti! Artık Bekar! Boşanma Sonrası İlk Kez Yüz Yüze Geldiler… Dakikalar İçerisinde…
mask
Teşkilat Dizisinde Murat Yıldırım’ın Kazancı Dudak Uçuklattı! Ödenecek Para Ortaya Çıktı! Yapımcı Kesenin Ağzını Açtı... Her Bölüme Öyle Bir Ücret Alacak Ki… mask
Teşkilat Dizisinde Murat Yıldırım’ın Kazancı Dudak Uçuklattı! Ödenecek Para Ortaya Çıktı! Yapımcı Kesenin Ağzını Açtı... Her Bölüme Öyle Bir Ücret Alacak Ki…
Motorin ve Benzin Fiyatlarının Düşüşü Sürüyor! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 4 TL Dev İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 1 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları! mask
Motorin ve Benzin Fiyatlarının Düşüşü Sürüyor! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 4 TL Dev İndirim! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 1 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları!
Teşkilat’tan Bir Anda Ayrılıp Herkesi Mosmor Etmişti; Yeni Dizisi Ortalığı Karıştırdı! Kuruluş Osman'a bomba transfer! mask
Teşkilat’tan Bir Anda Ayrılıp Herkesi Mosmor Etmişti; Yeni Dizisi Ortalığı Karıştırdı! Kuruluş Osman'a bomba transfer!
Tuğçe Tayfur'un Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Babası Ferdi Tayfur İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Tuğçe Tayfur'un Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Duyan Şaştı Kaldı! Babası Ferdi Tayfur İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL