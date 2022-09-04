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04 Eyl 2022 - 03:27

Masterchef Rıfat’ın Son Halini Gören Tanıyamıyor! “Zaten Değişiktin İyice Değişik Olmuşsun!” Yorumlar Arka Arkaya…

Türkiye’de yayınlanan ve ekranların en çok konuşulan yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye yarışması, sadece yeni sezon yarışmacıları ile değil; daha önce yarışmaya katılmış iddialı isimler ile de sıkça gündem olur hale geldi. O isimlerden biri olan ve renkli kişiliği ile MasterChef Türkiye yarışmasına damga vuran Rıfat Yurttaş ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...