Masterchef Rıfat’ın Son Halini Görenler Şok Geçirdi! Kimse Tanıyamıyor! “Zaten Değişiktin İyice Değişik Olmuşsun!” Yorumlar Arka Arkaya…
Türkiye’de yayınlanan ve ekranların en çok konuşulan yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye yarışması, sadece yeni sezon yarışmacıları ile değil; daha önce yarışmaya katılmış iddialı isimler ile de sıkça gündem olur hale geldi. O isimlerden biri olan ve renkli kişiliği ile MasterChef Türkiye yarışmasına damga vuran Rıfat Yurttaş ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Türkiye’de yayınlanan ve ekranların en çok konuşulan yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye yarışması, sadece yeni sezon yarışmacıları ile değil; daha önce yarışmaya katılmış iddialı isimler ile de sıkça gündem olur hale geldi. O isimlerden biri olan ve renkli kişiliği ile MasterChef Türkiye yarışmasına damga vuran Rıfat Yurttaş, imaj değişikliğine gitti. Rıfat Yurttaş’ın yeni halini gören MasterChef Türkiye yarışmasının izleyicileri, gözlerine resmen inanamadı! Peki, MasterChef Türkiye yarışmacısı Rıfat Yurttaş son hali nasıl, şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…
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05 Eyl 2022 - 06:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.