Kısmetse Olur’un Cansel Çördük’ü Kalçasını Göstere Göstere Paylaştı! Mankenliğe Soyununca Olanlar Oldu; “Eser West’in En Büyük Hatası!”

Kısmetse Olur isimli programda ünlenen Cansel Çördük, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımları ile dikkat çeker hale geldi. Sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün yeni bir paylaşım daha gerçekleştiren Cansel Çördük, bu kez iddianın oranını epeyce abarttı! Peki, Cansel Çördük ne paylaştı? Cansel Çördük, nasıl bir paylaşım yaptı? Cansel Çördük’ün paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…