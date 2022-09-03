Serenay Sarıkaya’nın Şıklığının Bedeli Akıl Alır Gibi Değil! İki Parça Bez Parçası İçin Ödenen Para Akıl Almıyor! “Zenginin Hali Başka!”
Bir süre önce ünlü oyuncu Burak Deniz ile başrollerini paylaştığı Şahmeran isimli dizinin çekimlerini tamamlayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, soluğu bir kez daha Yunanistan’da aldı. Bu sene çok sık Yunanistan’da tatile giden Serenay Sarıkaya, son tatil anlarından da paylaşımlar gerçekleştirmeyi ihmal etmedi. İşte Serenay Sarıkaya cephesinden son detaylar...
Bir süre önce ünlü oyuncu Burak Deniz ile başrollerini paylaştığı Şahmeran isimli dizinin çekimlerini tamamlayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, soluğu bir kez daha Yunanistan’da aldı. Bu sene çok sık Yunanistan’da tatile giden Serenay Sarıkaya, son tatil anlarından da paylaşımlar gerçekleştirmeyi ihmal etmedi. Serenay Sarıkaya’nın paylaşımı sonrası plaj tarzının ortaya çıkan bedeli ise, resmen dudakları uçuklattı! Peki, Serenay Sarıkaya ne paylaştı? Serenay Sarıkaya’nın siyah bikinisi hangi marka, kaç para? Serenay Sarıkaya’nın plaj tarzının bedeli ne? İşte, detaylar…
03 Eyl 2022 - 16:43 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.