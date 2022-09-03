Songül Karlı Sessiz Sedasız Evlendi! Kimsenin Haberi Olmadan Kıbrıs’a Gidip Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Duyanlar Çılgına Döndü! “Yok Artık!”

Eski eşiyle yaşamış olduğu tartışmalardan dolayı gündemden düşmek nedir bilmeyen Songül Karlı, en sonunda dengeleri alt üste edecek bir gelişmeyle anılmıştı. Metin Yüncü’nün kendisini 100 milyon lira dolandırdığını iddia eden Songül Karlı, “Çok küçük yaştan beri sanatçı olarak yapmış olduğum tüm birikimlerimi beni dolandırarak alan sanıktan şikayetçiyim” açıklamasıyla herkesi şok etmişti. Peki, Songül Karlı Kıbrıs’a gidip ne yaptı?

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