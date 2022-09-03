- 03 Eyl 2022 - 16:42

Songül Karlı Sessiz Sedasız Evlendi! Kimsenin Haberi Olmadan Kıbrıs’a Gidip Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Duyanlar Çılgına Döndü! “Yok Artık!”

42 yaşındaki usta türkücü Songül Karlı’nın sessiz sedasız evlendiği gündeme bomba gibi düştü. Kimsenin haberi olmadan Kıbrıs’a giden güzel ismin yaptıkları ise şoktan şoka soktu! Hayranlarına hem iyi haber hem de şok eden haber veren Songül Karlı’ya gören duyan ise “Yok artık” demeden duramadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Eski eşiyle yaşamış olduğu tartışmalardan dolayı gündemden düşmek nedir bilmeyen Songül Karlı, en sonunda dengeleri alt üste edecek bir gelişmeyle anılmıştı. Metin Yüncü’nün kendisini 100 milyon lira dolandırdığını iddia eden Songül Karlı, “Çok küçük yaştan beri sanatçı olarak yapmış olduğum tüm birikimlerimi beni dolandırarak alan sanıktan şikayetçiyim” açıklamasıyla herkesi şok etmişti. Peki, Songül Karlı Kıbrıs’a gidip ne yaptı?

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03 Eyl 2022 - 16:42 Ankara- Yaşam

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