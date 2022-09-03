Masterchef Yarışmacıları Şeflerin Gözünün İçine Baka Baka Birbirlerine Laf Soktu! Acun Medya Uyarmaktan Bıktı Usandı; Şefler “Yıldık” Diyor! Neler Oldu Neler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü keyifle izlenen yarışmada; sezonunun ikinci MasterClass’ı yapılmıştı. Yarışmacılar, Danilo Şefin İzmir’de olan restoranını ziyarete gitmiş ve orada pizza ve makarna üzerine eğitimler almıştı. Masterchef stüdyosuna döndüklerinde ise yarışmacılar özgün ve lezzetli pizza yapmaya çalışmışlardı. Tam o anlarda kopan kıyamet ise dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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