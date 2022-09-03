Masterchef Yarışmacıları Şeflerin Gözünün İçine Baka Baka Birbirlerine Laf Soktu! Acun Medya Uyarmaktan Bıktı Usandı; Şefler “Yıldık” Diyor! Neler Oldu Neler…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te yarışmacılar şeflerin gözünün içine baka baka birbirlerine bomba bir laf soktu! Acun Medya’nın uyarmaktan bıkıp usandığı görülürken; şeflerin ise “Yıldık artık” demesi gündem oldu! Yarışmanın son bölümünde yaşananlar ise akıl karı sayılmadı! Peki, Masterchef yarışmacıları neden kavga etti?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü keyifle izlenen yarışmada; sezonunun ikinci MasterClass’ı yapılmıştı. Yarışmacılar, Danilo Şefin İzmir’de olan restoranını ziyarete gitmiş ve orada pizza ve makarna üzerine eğitimler almıştı. Masterchef stüdyosuna döndüklerinde ise yarışmacılar özgün ve lezzetli pizza yapmaya çalışmışlardı. Tam o anlarda kopan kıyamet ise dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.