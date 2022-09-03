Aslı Enver Göğüs Dekoltesine Milyonları Boğdu! “Allah Sana 10 Kişinin Güzelliğini Mi Verdi?” Saçlarını Denizin Ortasında Savura Savura… Yaktı, Yıktı!

Hem kariyerindeki hamleleriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen güzeller güzeli oyuncu Aslı Enver, en son olarak yeni bir aşka yelken açmıştı. Önder Öztarhan’la uzun süredir yaşadığı aşkı bitiren Aslı Enver, muhabirlerinin sorularına samimiyetle yanıt vermişti. Güzel isim, “Zaman arkadaşlar, zaman önemli bir şey. Birbirimize zaman ayıramadık” sözleriyle neden ayrıldıklarını dile getirmişti. Şimdiyse Berkin Gökbudak’la aşk yaşayan Aslı Enver, keyfinin yerinde olduğunu gösteren paylaşımlarda bulundu! İşte merak edilenler…

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