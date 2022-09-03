- 03 Eyl 2022 - 16:44 G: 03 Eyl 2022 - 16:45

Aslı Enver Göğüs Dekoltesine Milyonları Boğdu! “Allah Sana 10 Kişinin Güzelliğini Mi Verdi?” Saçlarını Denizin Ortasında Savura Savura… Yaktı, Yıktı!

Güzelliğiyle milyonların dilinde olan Aslı Enver, göğüs dekolteli pozlarıyla başları döndürdü! Hayranlarından “Allah sana 10 kişinin güzelliğini bir anda mı verdi? Bu nasıl bir şey” yorumlarını alan Aslı Enver, denizin ortasında saçlarını savura savura paylaşınca yürekler yerinden çıktı! İşte Aslı Enver’in yakıp yıkan o pozları…

Hem kariyerindeki hamleleriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen güzeller güzeli oyuncu Aslı Enver, en son olarak yeni bir aşka yelken açmıştı. Önder Öztarhan’la uzun süredir yaşadığı aşkı bitiren Aslı Enver, muhabirlerinin sorularına samimiyetle yanıt vermişti. Güzel isim, “Zaman arkadaşlar, zaman önemli bir şey. Birbirimize zaman ayıramadık” sözleriyle neden ayrıldıklarını dile getirmişti. Şimdiyse Berkin Gökbudak’la aşk yaşayan Aslı Enver, keyfinin yerinde olduğunu gösteren paylaşımlarda bulundu! İşte merak edilenler…

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03 Eyl 2022 - 16:44 Ankara- Yaşam

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